Il caos delle Olimpiadi di Cortina L’opera-simbolo iconica per Zaia? Pronta un mese dopo l’inizio dei Giochi

Cortina, se non è il caos, ci assomiglia molto. Non bastavano i trasporti delle casette prefabbricate, adesso si aggiungono 1.100 camion di ghiaia trasportati da Auronzo per il Villaggio Olimpico in costruzione e la caduta di due putrelle in ferro destinate al cantiere della pista da bob a Pieve di Cadore. È la dimostrazione che i lavori stanno rendendo infernale la viabilità, come ammettono i sindaci. Inoltre, slitta a dopo le Olimpiadi la conclusione del restauro del vecchio trampolino da salto di Zuel, ritenuto dal governatore Luca Zaia un simbolo “iconico” della tradizione sportiva veneta. Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico) non rinuncia, nel frattempo, all’appalto per costruire con soldi pubblici su un terreno franoso una cabinovia del costo di 25 milioni di euro per portare in quota, a Socrepes, gli spettatori delle gare di sci. Ilfattoquotidiano.it - Il caos delle Olimpiadi di Cortina. L’opera-simbolo “iconica” per Zaia? Pronta un mese dopo l’inizio dei Giochi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Cantiere Olimpia a, se non è il, ci assomiglia molto. Non bastavano i trasporticasette prefabbricate, adesso si aggiungono 1.100 camion di ghiaia trasportati da Auronzo per il Villaggio Olimpico in costruzione e la caduta di due putrelle in ferro destinate al cantiere della pista da bob a Pieve di Cadore. È la dimostrazione che i lavori stanno rendendo infernale la viabilità, come ammettono i sindaci. Inoltre, slitta alela conclusione del restauro del vecchio trampolino da salto di Zuel, ritenuto dal governatore Lucaun“iconico” della tradizione sportiva veneta. Società Infrastrutture Milano2026 (Simico) non rinuncia, nel frattempo, all’appalto per costruire con soldi pubblici su un terreno franoso una cabinovia del costo di 25 milioni di euro per portare in quota, a Socrepes, gli spettatorigare di sci.

Su altri siti se ne discute

Olimpiadi Milano Cortina, Zaia: "Indotto per i territori sarà di 5,3 miliardi di euro" - (Agenzia Vista) Padova, 08 febbraio 2025 "Uno studio delle università Sapienza, Bocconi e Ca' Foscari parlava di un punto e mezzo di Pil. Recentemente ne è stato fatto anche un altro da Banca Ifis, secondo cui le Olimpiadi porteranno 5,3 miliardi di euro nel pre, durante e post Olimpiade. Addirittura, nel post Olimpiadi calcola 1,2 miliardi. E dice che arriveranno almeno due milioni di visitatori a vedere le gare. 🔗iltempo.it

Brignone “Olimpiadi Milano-Cortina? Importante è guarire bene” - ROMA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi? Oggi non possiamo sapere, sono uno stimolo perché lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l’importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento”. Lo ha detto Federica Brignone dopo l’operazione per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra rimediata a causa di una caduta durante gli Assoluti. 🔗unlimitednews.it

A un anno dalle Olimpiadi Milano-Cortina, gli obiettivi di spesa e sostenibilità sono stati ridicolizzati - del Direttivo nazionale di Mountain Wilderness Italia Per valutare le ricadute in positivo o in negativo delle prossime Olimpiadi invernali, abbiamo scelto di affidarci agli obiettivi scritti nelle 127 pagine del dossier di candidatura, 26 giugno 2026: Olimpiadi a costo zero, 92% delle opere già esistente o con leggere ristrutturazioni, evento sostenibile, lotta allo spopolamento della montagna, legacy, investimento nella cultura. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Olimpiadi Milano-Cortina, il 95% delle pmi prevede impatti positivi. “Raccolti 400 mln dai partner” - MILANO – La lunga volata per le Olimpiadi di Milano Cortina è partita e da uno studio condotto da Ipsos per Visa, partner degli stessi Giochi, emerge quanto sia alta l’aspettativa per le ... 🔗repubblica.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: crescono i costi, ma nessun taglio ai servizi - Il recente Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 ha ribadito l’impegno a mantenere intatti i servizi previsti per le Olimpiadi Invernali, nonostante l’aumento dei costi. Il ... 🔗milanosportiva.com

“Sabotaggio Olimpiadi Cortina”. Procura chiede archiviazione inchiesta: nessuna prova di intenzionalità - un episodio su cui il governo aveva parlato di un “gesto criminale” attribuito a chi si opponeva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tuttavia, le indagini non hanno fornito alcuna prova concreta ... 🔗fanpage.it