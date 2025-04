Maceratese-Monturano | Ultima sfida di Eccellenza per un posto nei playoff

Monturano la Maceratese potrebbe aprire un nuovo capitolo della stagione. Oggi alle 16.30 si disputerà l’Ultima partita del campionato di Eccellenza ma per i biancorossi ci saranno di certo altre gare. C’è da superare il Monturano che si presenterà all’Helvia Recina - Pino Brizi con l’intento di muovere la classifica per assicurarsi la possibilità di giocare in casa la gara dei playout. C’è poi da tenere a mente l’insegnamento dell’andata quando i biancorossi sono tornati con un punto da Monte Urano recuperando con il gol di Nasic, la cui stagione è finita per un infortunio, il vantaggio locale firmato da Palestini. Per i biancorossi non ci sono alternative se non la vittoria per farsi trovare pronti qualora la leader K Sport dovesse perdere a Urbino. Sport.quotidiano.net - Maceratese-Monturano: Ultima sfida di Eccellenza per un posto nei playoff Leggi su Sport.quotidiano.net C’è da voltare pagina perché contro illapotrebbe aprire un nuovo capitolo della stagione. Oggi alle 16.30 si disputerà l’partita del campionato dima per i biancorossi ci saranno di certo altre gare. C’è da superare ilche si presenterà all’Helvia Recina - Pino Brizi con l’intento di muovere la classifica per assicurarsi la possibilità di giocare in casa la gara dei playout. C’è poi da tenere a mente l’insegnamento dell’andata quando i biancorossi sono tornati con un punto da Monte Urano recuperando con il gol di Nasic, la cui stagione è finita per un infortunio, il vantaggio locale firmato da Palestini. Per i biancorossi non ci sono alternative se non la vittoria per farsi trovare pronti qualora la leader K Sport dovesse perdere a Urbino.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiesanuova: Ultima Sfida per i Playoff in Eccellenza contro Urbania - Uno fisso. Il Chiesanuova termina oggi il suo terzo campionato di fila in Eccellenza, nel prossimo e ultimo turno infatti riposerà avendo dovuto andare a Fano. Un torneo che ha visto i biancorossi confermarsi tra le grandi come era avvenuto nella scorsa stagione da rivelazione. La squadra di Mobili al momento occupa la medesima posizione, terza, ma alle 16 al "Sandro Ultimi" deve assolutamente vincere perché i playoff non sono garantiti. 🔗sport.quotidiano.net

Eccellenza Toscana. La Colligiana mantiene il secondo posto. Sfida con la Sinalunghese che è ultima - A due giornate dalla fine della stagione regolare, dal campionato di Eccellenza, sono arrivati i primi verdetti ufficiali. Con la vittoria sulla Castiglionese, a firma del ‘solito’ Niccolò Del Pela (anche quest’anno capocannoniere del girone B con 18 centri), lo Scandicci ha festeggiato la promozione in Serie D (tra le fila dei Blues anche l’ex Sinalunghese e Mazzola, Tommaso Corsi), dopo due anni di purgatorio. 🔗sport.quotidiano.net

Eccellenza, l’Imesi Atletico Catania 1994 va a Vittoria per l’ultima sfida stagionale - Trasferta contro la terza forza del girone B di Eccellenza per l’Imesi Atletico Catania 1994. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 16,30), la squadra allenata da mister Natale Serafino renderà visita al Vittoria allo stadio Comunale “Gianni Cosimo”. In programma la 30^ ed ultima giornata... 🔗cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Maceratese-Monturano | Sfida Cruciale per l' Eccellenza al Helvia Recina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maceratese-Monturano: Ultima sfida di Eccellenza per un posto nei playoff - C’è da voltare pagina perché contro il Monturano la Maceratese potrebbe aprire un nuovo capitolo della stagione. Oggi alle 16.30 si disputerà l’ultima partita del campionato di Eccellenza ma per i bia ... 🔗sport.quotidiano.net

Eccellenza: Ultima Giornata Decisiva per i Portuali Ancona in Lotta per la Salvezza - I Portuali Ancona affrontano l'Urbania sperando in una vittoria e in un aiuto esterno per raggiungere i playout. 🔗msn.com

Eccellenza: Ultima Giornata Decisiva per Playoff e Playout - Ultimi 90 minuti di gioco per quanta riguarda l’Eccellenza, poi sarà la volta di playoff e playout. E se per la Castiglionese quella di questo pomeriggio alle 15 sarà una passerella di fine ... 🔗lanazione.it