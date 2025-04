Dialoghi connessioni sottili rapporto tra moderno e contemporaneo e con il territorio | la GAM di Torino con la direzione di Chiara Bertola ha scelto di puntare sulle Risonanze programmazioni che si snodano intorno ad alcune parole chiave

Torino, 24 apr. (askanews) – Dialoghi, connessioni sottili, rapporto tra moderno e contemporaneo e con il territorio: la GAM di Torino con la direzione di Chiara Bertola ha scelto di puntare sulle Risonanze, programmazioni che si snodano intorno ad alcune parole chiave che mettono in relazione le mostre e le collezioni. La stessa direttrice ci ha presentato la seconda Risonanza. "Nella prima Risonanza – ha detto ad askanews – avevamo luce, colore, tempo quotidiano e adesso abbiamo invece il ritmo, la struttura, il segno. Però poi la cosa che mi fa piacere è che risuonano benissimo questi temi nella mossa di Fausto Melotti, io ho sentito l'esigenza di riproporla alle giovani generazioni, cioè di proporre l'opera straordinaria di un maestro così importante della scultura del Novecento come Melotti".

