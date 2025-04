Inter discorso di Inzaghi ad Appiano | ha alzato i toni! Toccato questo tasto per spingere i giocatori

Inter, discorso di Inzaghi ad Appiano: ha alzato i toni! Toccato questo tasto per spingere i giocatori verso il prossimi impegniOrgoglio. E’ il tasto su cui ha scelto di “battere” Inzaghi alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Ieri mattina, alla Pinetina, prima di dare il via alla seduta, il tecnico nerazzurro ha radunato i suoi uomini in mezzo al campo e ha suonato la carica in vista del match con la Roma, ma anche di quelli che seguiranno. Così scrive il Corriere dello Sport.Un mese, 7 partite, che nella speranza nerazzurra si possono tramutare in 8 (o anche 9.), in palio scudetto e Champions. Lautaro e soci, reduci dalla doppia sconfitta con Bologna e Milan, che ha segnato l’addio alla Coppa Italia e quindi al Triplete, possono ancora rendere la stagione trionfale. Internews24.com - Inter, discorso di Inzaghi ad Appiano: ha alzato i toni! Toccato questo tasto per spingere i giocatori Leggi su Internews24.com diad: haperverso il prossimi impegniOrgoglio. E’ ilsu cui ha scelto di “battere”alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Ieri mattina, alla Pinetina, prima di dare il via alla seduta, il tecnico nerazzurro ha radunato i suoi uomini in mezzo al campo e ha suonato la carica in vista del match con la Roma, ma anche di quelli che seguiranno. Così scrive il Corriere dello Sport.Un mese, 7 partite, che nella speranza nerazzurra si possono tramutare in 8 (o anche 9.), in palio scudetto e Champions. Lautaro e soci, reduci dalla doppia sconfitta con Bologna e Milan, che ha segnato l’addio alla Coppa Italia e quindi al Triplete, possono ancora rendere la stagione trionfale.

