Urban Legend è in lavorazione un reboot dello slasher del ’98

La divisione horror della Sony sta sviluppando un reboot di Urban Legend, lo slasher del 1998 con Alicia Witt nei panni di una studentessa universitaria che si ritrova al centro di una serie di omicidi apparentemente ispirati a leggende metropolitane (come un assassino in agguato sul sedile posteriore di un'auto o l'assassino con la mano uncinata che aggredisce una coppia in un veicolo). Secondo The Hollywood Reporter, che ha riportato per primo la notizia, lo sceneggiatore e produttore del film Until Dawn della Sony, Gary Dauberman, sta producendo il reboot di Urban Legend, la cui sceneggiatura è stata affidata a Shanrah Wakefield, autrice di Un'attrazione pericolosa e Kidnapped – Il rapimento. Tra omicidi ispirati a leggende metropolitane, Natalie (Witt) si mette alla ricerca della verità sulla leggenda della Pendleton University: un racconto di 25 anni prima su un massacro di studenti per mano di un professore di Psicologia Anormale.

