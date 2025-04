Castel Volturno De Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi d’allenamento Corbo

Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi di Castel Volturno (Corbo)Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica Napoli, torna sui campi di Castel Volturno e sulle accuse di Conte che li aveva di fatto accusati di essere alla base degli infortuni muscolari al soleo.Scrive Corbo per Repubblica Napoli:Sull’origine dei malanni muscolari girava una ipotesi. Neaveva parlato in tv anche Antonio Conte in tv. Il sospetto di un campo d’allenamento ostile al muscolo soleo, piccolo e ipersensibile nel polpaccio. Se il Napoli non cambia sede un motivo c’è, ed è facile da accertare. Il giardiniere Salvatore Marrone furibondo ha chiarito su Facebook. Poteva non bastare. De Laurentiis ha preteso una verifica.Marrone ha curato i campi di Inter, Genoa, Catania e Benevento oltre agli impianti del Napoli. Ilnapolista.it - Castel Volturno, De Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi d’allenamento (Corbo) Leggi su Ilnapolista.it Dehasuidi)Antonio, nel suo editoriale per Repubblica Napoli, torna suidie sulle accuse di Conte che li aveva di fatto accusati di essere alla base degli infortuni muscolari al soleo.Scriveper Repubblica Napoli:Sull’origine dei malanni muscolari girava una ipotesi. Neaveva parlato in tv anche Antonio Conte in tv. Il sospetto di un campoostile al muscolo soleo, piccolo e ipersensibile nel polpaccio. Se il Napoli non cambia sede un motivo c’è, ed è facile da accertare. Il giardiniere Salvatore Marrone furibondo ha chiarito su Facebook. Poteva non bastare. Dehauna verifica.Marrone ha curato idi Inter, Genoa, Catania e Benevento oltre agli impianti del Napoli.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Laurentiis a Castel Volturno ma non ha incontrato Conte, solo i proprietari del centro sportivo (Sky) - Seconda quanto riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, De Laurentiis questa mattina era al centro sportivo per parlare con i proprietari della casa del Napoli, la famiglia Coppola. Il contratto del Napoli scade nel 2026, quini il presidente è a lavoro per trovare una nuova casa alla squadra. Leggi anche: De Laurentiis perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà (Repubblica) De Laurentiis lavora per trovare una nuova casa al Napoli Le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport: «Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra De ... 🔗ilnapolista.it

Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis guarda a Castel Volturno - Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis guarda a Castel Volturno"> Il Napoli è alla ricerca di una sede definitiva per il suo nuovo centro sportivo, e l’ultima idea di Aurelio De Laurentiis punta su un’area in località La Piana, a pochi chilometri dall’attuale sede di Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli starebbe valutando un nuovo accordo con la famiglia Coppola, proprietaria dei terreni su cui sorge il centro attuale, per realizzare un’infrastruttura all’avanguardia. 🔗napolipiu.com

De Laurentiis a Castel Volturno, ecco cosa è successo: nessun incontro con Conte, i dettagli - Cosa è successo in queste ore a Castel Volturno? Nessun incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ecco la verità. Aurelio De Laurentiis è andato a Castel Volturno. Come si sta raccontando ormai da ore, il patron è sceso in campo in prima persona presenziando al centro sportivo insieme ad Andrea Chiavelli. Inizialmente si pensava che questa potesse essere l’occasione giusta per avere un colloqui diretto con Conte e parlare di quelli che saranno i prossimi mesi. 🔗spazionapoli.it

Approfondimenti da altre fonti

Castel Volturno, De Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi d’allenamento (Corbo); De Laurentiis ha cercato di acquistare il centro sportivo di Castel Volturno! Trattativa segreta con i Coppola: il retroscena; Centro sportivo, il Napoli quando dovrà lasciare Castel Volturno? Patto ADL-Coppola: il retroscena; Napoli, De Laurentiis: Fra un anno via da Castel Volturno. Il Maradona ha dei problemi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

De Laurentiis ha cercato di acquistare il centro sportivo di Castel Volturno! Trattativa segreta con i Coppola: il retroscena - Notizie Napoli calcio - La zona di Qualiano dovrebbe essere quella individuata da Aurelio De Laurentiis per far sorgere il nuovo centro sportivo SSC Napoli. Centro Sportivo Napoli, retroscena De Laur ... 🔗msn.com

Infortuni a causa dei campi di Castel Volturno? ADL ha preteso una verifica: i dettagli - Antonio Conte il weekend scorso ha insinuato che i diversi infortuni che hanno colpito il Napoli - ultimo quello subito da David Neres - potessero dipendere anche dal terreno di gioco dei campi ... 🔗tuttonapoli.net

Napoli, centro sportivo a Qualiano: è pronto il progetto definitivo - Un incontro nei giorni scorsi tre gli emissari di De Laurentiis e il gruppo Coppola ha scongiurato qualsiasi ipotesi interruzione brusca della presenza del Napoli a Castel Volturno: vero, ... 🔗ilmattino.it