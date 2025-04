Sport in tv domenica 27 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, domenica 27 aprile 2025. Torna la Serie A con il big match Inter-Roma e anche i principali campionati nazionali di basket e di volley, con gara1 della finale scudetto tra Trento e Lube Civitanova. Nel pomeriggio riflettori puntati sulla MotoGP con il Gran Premio di Spagna, mentre durante il giorno sono protagonisti anche il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi e il tennis con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv domenica 27 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFACE.IT.

Sport in tv oggi (domenica 27 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Domenica 27 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi (maschile e femminile), il judo con gli Europei, i motori con il GP di Spagna di F1, e tanto altro ancora. Chiuderà il proprio cammino alle ore 12.30, nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno il Galles nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. 🔗oasport.it

Diretta Rai Sport Domenica 27 Aprile 2025 - Ciclismo Liegi > Bastogne > Liegi, Calcio, Pallavolo, Hockey - In vista del weekend, Domenica 27 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. 🔗digital-news.it

