Delap Juve | è un candidato concreto per l’attacco bianconero del futuro? Cosa c’è dietro al suo nome tutti i dettagli

Delap Juve: è un nome concreto per l’attacco bianconero del futuro? La verità dietro alla sua candidatura, tutti i dettagliLa retrocessione in Championship maturata aritmeticamente dall’Ipswich dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle ha fatto scattare la clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di sterline per Liam Delap. Per avere l’attaccante in estate, dunque, servirà pagare questa cifra al club inglese.Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nome del classe 2003 rimane nei radar della Juve per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Al momento, però, è il Manchester United il club in pole position per averlo. .com Juventusnews24.com - Delap Juve: è un candidato concreto per l’attacco bianconero del futuro? Cosa c’è dietro al suo nome, tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com : è unperdel? La veritàalla sua candidatura,La retrocessione in Championship maturata aritmeticamente dall’Ipswich dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle ha fatto scattare la clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di sterline per Liam. Per avere l’attaccante in estate, dunque, servirà pagare questa cifra al club inglese.Secondo quanto riferito da Tuttosport, ildel classe 2003 rimane nei radar dellaper rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Al momento, però, è il Manchester United il club in pole position per averlo. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tacchinardi elogia questo candidato per la panchina della Juve: «È un vincente e fa giocare tutti al proprio posto» - di Redazione JuventusNews24Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha parlato di questo allenatore, che pare molto vicino ai bianconeri: ecco l’elogio! Alessio Tacchinardi promuove Roberto Mancini come futuro allenatore della Juve. L’ex centrocampista bianconero si è espresso in questi termini sul tecnico jesino a Sport Mediaset: ecco le sue parole. PAROLE – «Dal punto di vista tecnico-tattico ed empatico ho avuto rassicurazioni su Mancini, lui fa giocare ognuno al proprio posto. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità: e spunta quest’ostacolo - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber del Napoli Osimhen, attaccante del Napoli in prestito dal Galatasaray, è tra i grandi obiettivi del calciomercato Juve. Di seguito le parole di Giovanni Albanese sul futuro del bomber nigeriano. PAROLE – «Mi sento di confermare le possibilità di Tonali o di Osimhen alla Juve ma tutto passa dalla qualificazione dalla prossima Champions League. 🔗juventusnews24.com

Beukema Juve: deciso il futuro dell’ex candidato per la difesa bianconera. Il Bologna ha preso posizione, cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24Beukema Juve: è stato definito il futuro dell’ex obiettivo bianconero. Il Bologna ha preso posizione, cosa succederà nei prossimi mesi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha preso una decisione per il futuro di Sam Beukema, scegliendo di voler rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è stato a lungo accostato al calciomercato Juve per la finestra dei trasferimenti di gennaio. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Delap Juve: è un nome concreto per l'attacco del futuro?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delap, radar Juve accesi: clausola scattata, lo United e quel retroscena Sheeran - Come cambia il mercato dopo l'ultimo ko fatale dell'Ipswich Town: lo scenario che riguarda il classe 2003 che ha siglato 12 reti in stagione ... 🔗tuttosport.com

Pagina 0 | Delap, radar Juve accesi: clausola scattata, lo United e quel retroscena Sheeran - Come cambia il mercato dopo l'ultimo ko fatale dell'Ipswich Town: lo scenario che riguarda il classe 2003 che ha siglato 12 reti in stagione ... 🔗tuttosport.com

Delap Juve, anche due big di Premier League in corsa per l’attaccante dell’Ipswich Town! Gli aggiornamenti - Delap Juve, anche due big di Premier League in corsa per l’attaccante dell’Ipswich Town! Le ultime sul futuro del giocatore che piace ai bianconeri Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguard ... 🔗juventusnews24.com