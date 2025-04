Papa Francesco le foto simbolo di un rito collettivo

Papa Francesco, il sagrato della basilica di San Pietro diventa il centro del mondo. Non solo perché ora sono qui riuniti i grandi della terra, e si assiste a qualcosa di imprevisto e di imprevedibile, come il dialogo a quattr’occhi tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, seduti dentro la Basilica, prima delle esequie.Un’immagine che è consegnata subito al mondo intero e alla storia. Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, le foto simbolo di un rito collettivo Leggi su Liberoquotidiano.it Tutto inizia com’è prevedibile, con una folla simile che si accalca fin dalle prime ore del mattino. Molte chiacchiere, qualche spintone per guadagnare le prime fila, selfie e gomitate al grido “hai visto chi c’è? Ma quella non è.”, e poi blocchi stradali e processioni di auto blu. Ma pian piano si fa spazio il silenzio, la preghiera, si fanno strada le lacrime e pensieri che volano più in alto. È il momento dei funerali di, il sagrato della basilica di San Pietro diventa il centro del mondo. Non solo perché ora sono qui riuniti i grandi della terra, e si assiste a qualcosa di imprevisto e di imprevedibile, come il dialogo a quattr’occhi tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, seduti dentro la Basilica, prima delle esequie.Un’immagine che è consegnata subito al mondo intero e alla storia.

Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, la foto simbolo è un’altra. Ed è destinata a rimanere nella storia - Seppur il protagonista oggi sia il Papa, l'immagine-simbolo è un'altra: è quella di Trump e Zelensky, seduti vicini ... 🔗strettoweb.com