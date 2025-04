Juventus le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma | torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni

dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, la Juventus si aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di. Leggi su Calciomercato.com la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, lasi aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un’idea precisa, tutte le soluzioni | Primapagina - 2025-03-31 21:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un’idea precisa, tutte le soluzioni | Primapagina | Calciomercato.com Home Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un’idea precisa, tutte le soluzioni ... 🔗justcalcio.com

Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz fuori contro il Genoa: le soluzioni di Tudor - Niente da fare. La Juventus non recupera Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Entrambi i calciatori bianconeri non saranno a disposizione del nuovo... 🔗calciomercato.com

Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un'idea precisa, tutte le soluzioni - E adesso? Come si fa? Cosa si cambia? Chi saranno gli alfieri della difesa? Quattro domande di fila, come un flusso di coscienza quando proprio... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni; Juventus, che fai? Yildiz verso il forfait, ecco la priorità di Tudor; Vlahovic, Tudor non cambia idea e vara nuove soluzioni: “Mi è piaciuto…”; Gatti infortunato, emergenza Juventus: chi gioca nelle prossime partite in difesa e le soluzioni di Tudor. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni - Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, la Juventus si aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di una stagione che non. 🔗calciomercato.com

Pagina 3 | Champions Juve, Tudor ora deve rincorrere: perché due partite sono più decisive delle altre - Dopo la brutta sconfitta del Tardini restano cinque sfide per centrare il fondamentale obiettivo: Igor chiamato ad invertire la rotta ... 🔗tuttosport.com

Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un'idea precisa, tutte le soluzioni - E sta un po' così, la Juventus ... 3 vista contro il Genoa oppure scegliere di rinunciare a un centrale per aggiungere un centrocampista in più? Sensazione, in attesa che si faccia notizia ... 🔗msn.com