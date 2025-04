Papa Francesco l’omaggio dei fedeli continua a Santa Maria Maggiore

fedeli alla tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove la salma del pontefice è stata tumulata su sua espressa richiesta. Già prima dell’apertura centinaia di romani, pellegrini e religiosi si erano messi in fila per rendere omaggio a Bergoglio: il viavai di fedeli potrà continuare fino alle 18.30, orario in cui sarà permesso l’ultimo ingresso alla basilica. Nel pomeriggio, alle 16, è attesa una delegazione del collegio cardinalizio che dal 28 aprile si riunirà per decidere la data di inizio Conclave. Francesco è l’ottavo Papa a Santa Maria Maggiore: la sua tomba si trova nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, accanto a quella di Onorio III, che diede la regola bollata ai francescani.Articolo completo: Papa Francesco, l’omaggio dei fedeli continua a Santa Maria Maggiore dal blog Lettera43 Lettera43.it - Papa Francesco, l’omaggio dei fedeli continua a Santa Maria Maggiore Leggi su Lettera43.it Dalle 7 sono iniziate le visite deialla tomba dinella basilica di, dove la salma del pontefice è stata tumulata su sua espressa richiesta. Già prima dell’apertura centinaia di romani, pellegrini e religiosi si erano messi in fila per rendere omaggio a Bergoglio: il viavai dipotràre fino alle 18.30, orario in cui sarà permesso l’ultimo ingresso alla basilica. Nel pomeriggio, alle 16, è attesa una delegazione del collegio cardinalizio che dal 28 aprile si riunirà per decidere la data di inizio Conclave.è l’ottavo: la sua tomba si trova nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, accanto a quella di Onorio III, che diede la regola bollata ai francescani.Articolo completo:deidal blog Lettera43

