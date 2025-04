Blitz a sorpresa | il bomber rivelazione per l’Inter

l’Inter è già da mettere in archivio, se c’è una cosa positiva nel folle calendario dei nerazzurri è che non c’è il tempo per recriminare sui risultati negativi.Blitz a sorpresa: il bomber rivelazione per l’Inter (LaPresse) – Calciomercato.itSi torna subito in campo e lo si fa con un obiettivo chiaro: vincere. Roma, Barcellona, quindi Verona e ancora Barcellona: quattro partite che decideranno il destino nerazzurro tra corsa scudetto e sogno Champions. Con un finale di stagione così intenso, ovvio che i programmi per il futuro siano finiti in secondo piano, anche se la dirigenza nerazzurra non sta certo con le mani in mano. Calciomercato.it - Blitz a sorpresa: il bomber rivelazione per l’Inter Leggi su Calciomercato.it Missione degli scout nerazzurri per osservare da vicino l’attaccante che si sta rivelando come una delle rivelazioni della Serie AUn finale di stagione da vivere a mille per tenere vivo il sogno di un’annata indimenticabile. La delusione di coppa Italia perè già da mettere in archivio, se c’è una cosa positiva nel folle calendario dei nerazzurri è che non c’è il tempo per recriminare sui risultati negativi.: ilper(LaPresse) – Calciomercato.itSi torna subito in campo e lo si fa con un obiettivo chiaro: vincere. Roma, Barcellona, quindi Verona e ancora Barcellona: quattro partite che decideranno il destino nerazzurro tra corsa scudetto e sogno Champions. Con un finale di stagione così intenso, ovvio che i programmi per il futuro siano finiti in secondo piano, anche se la dirigenza nerazzurra non sta certo con le mani in mano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juve, svolta a sorpresa: la destinazione più probabile è l’Arabia Saudita! Rivelazione sul futuro del bomber - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, destinazione Arabia Saudita più probabile: la rivelazione sul futuro del bomber seguito dai bianconeri Il calciomercato Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è nel mirino anche di Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Chelsea. L’Arabia Saudita, però, fa sul serio: il giornalista di The Athletic David Ornstein ha rivelato che i club inglesi sarebbero convinti che la destinazione più probabile di Osimhen sia la Saudi Pro League. 🔗juventusnews24.com

Milan, rivelazione su Paratici. Mercato, nome a sorpresa. E Maldini … - La rivelazione su Paratici e il nome a sorpresa per il mercato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Milan, Tonali che rivelazione! Ancelotti o Conte in futuro? DS a sorpresa - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 27 febbraio 2025: tante carne al fuoco su più fronti 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blitz a sorpresa: il bomber rivelazione per l’Inter. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve: blitz in Portogallo, arriva il nuovo bomber - In questi casi il condizionale è d’obbligo anche perché non sappiamo quali saranno le scelte. Juve: blitz in Portogallo, arriva il nuovo bomber (Lapresse) – spazioj.it Intanto, però, dal Portogallo ... 🔗spazioj.it

Blitz a sorpresa con Lello: “La casa è ok”. Giuseppe a chi ha proposto un lavoro: “Non vedo l’ora” - L'articolo Blitz a sorpresa con Lello: “La casa è ok”. Giuseppe a chi ha proposto un lavoro: “Non vedo l’ora” proviene da Quinto Potere. 🔗msn.com

Luca Toni-Padel, la rivelazione a sorpresa dell’ex bomber - Luca Toni-Padel, la rivelazione a sorpresa dell’ex bomber – Foto ANSA (Tennisfever.it) Gli unici trofei vinti da Toni a livello di club sono proprio quelli conquistati con i bavaresi: oltre al ... 🔗tennisfever.it