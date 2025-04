Napoli De Laurentiis ha fretta | centro sportivo ad un passo c’è la data

Napoli si prepara alla corsa Scudetto, ma senza dimenticare alcune priorità societarie importanti: le ultime sul centro sportivoIl Napoli vuole proseguire la propria corsa verso il quarto Scudetto. Se nel 20222023 la strada è stata assai più semplice, quest’anno il testa a testa con l’Inter sembra non finire mai: a cinque giornate dal termine del campionato, campani e lombardi sono a pari punti al primo posto.Napoli, cinque missioni (più forse una) per lo ScudettoOggi potrebbe essere una giornata decisiva, come d’altronde tutte. L’Inter non avrà un avversario agevole dato che se la vedrà con la Roma, la miglior squadra del campionato se si analizzano le ultime 15 giornate. I giallorossi infatti in questo lasso di tempo hanno ottenuto 37 punti contro i 31 del Bologna, i 30 del Napoli e i 28 dell’Inter. Rompipallone.it - Napoli, De Laurentiis ha fretta: centro sportivo ad un passo, c’è la data Leggi su Rompipallone.it Ilsi prepara alla corsa Scudetto, ma senza dimenticare alcune priorità societarie importanti: le ultime sulIlvuole proseguire la propria corsa verso il quarto Scudetto. Se nel 20222023 la strada è stata assai più semplice, quest’anno il testa a testa con l’Inter sembra non finire mai: a cinque giornate dal termine del campionato, campani e lombardi sono a pari punti al primo posto., cinque missioni (più forse una) per lo ScudettoOggi potrebbe essere una giornata decisiva, come d’altronde tutte. L’Inter non avrà un avversario agevole dato che se la vedrà con la Roma, la miglior squadra del campionato se si analizzano le ultime 15 giornate. I giallorossi infatti in questo lasso di tempo hanno ottenuto 37 punti contro i 31 del Bologna, i 30 dele i 28 dell’Inter.

