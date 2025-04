Marcello Foa la società oggi ci ricatta | ecco come difendersi

Marcello Foa, ne La società del ricatto, analizza come la "cultura del ricatto" svuoti valori e società, agendo dal debito economico alla politica, tra manipolazione mediatica e character assassination

“La società del ricatto”: a Milano la presentazione del nuovo libro di Marcello Foa - Vizi privati e pubbliche virtù, suole dire un vecchio detto: ma conoscere i vizi privati altrui, o esercitare la leva della pressione sociale, diretta o indiretta che sia, può aiutare a ottenere vantaggi sui propri interlocutori. Le nostre società? A parole sempre più tolleranti, inclusive, aperte, libere. Nei fatti, spesso condizionate da secondi livelli, potentati economici, logiche lontane dall’ordine democratico. 🔗it.insideover.com

Marcello Foa lancia un allarme sulla “società del ricatto”: in libreria il suo nuovo saggio - Marcello Foa torna in libreria con un nuovo e provocatorio saggio dal titolo “La società del ricatto e come difendersi”, pubblicato da Guerini e Associati. Il volume segna anche il debutto della nuova collana editoriale Scintille, curata dallo stesso autore, e si propone come un’analisi coraggiosa e controcorrente di una delle derive più insidiose del nostro tempo. Secondo Foa, infatti, la nostra società sarebbe preda di un “virus” subdolo e silenzioso: la cultura del ricatto. 🔗laprimapagina.it

È uscito “La società del ricatto e come difendersi”, il nuovo saggio di Marcello Foa - ROMA – È uscito “La società del ricatto e come difendersi”, il nuovo saggio di Marcello Foa edito da Guerini e Associati. La pubblicazione del volume inaugura per l’editore la nascita di una nuova collana, Scintille, diretta dallo stesso Marcello Foa. Qualcosa non va nella nostra società, è come se un virus misterioso fosse entrato nel nostro corpo. Un virus subdolo che ci colpisce in modo sottile, progressivo, quasi invisibile. 🔗lopinionista.it

