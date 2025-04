Ravenna FC-Lentigione | Sfida Cruciale per la Semifinale Playoff

Lentigione (fischio d’inizio alle 15; arbitro Ambrosino di Torre del Greco; diretta web sul canale youtube del Ravenna FC; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro). Si torna in campo a distanza di 10 giorni dal blitz di San Damaso contro la Cittadella Vis Modena. A 2 turni dalla conclusione della ‘regular season’ (domenica prossima, trasferta a Castel Maggiore contro il Progresso), i giallorossi – secondi della classe con 71 punti – hanno già in tasca il pass per la Semifinale dei Playoff, da giocare in casa, domenica 11 maggio. Sport.quotidiano.net - Ravenna FC-Lentigione: Sfida Cruciale per la Semifinale Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net "È una partita che tutti vorrebbero giocare. E, nonostante che i 3 punti non sposterebbero nulla ai fini della nostra classifica, è comunque una partita che tutti vorrebbero anche vincere". Mister Marchionni ha introdotto in questi termini il match di oggi pomeriggio al Benelli contro il(fischio d’inizio alle 15; arbitro Ambrosino di Torre del Greco; diretta web sul canale youtube delFC; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro). Si torna in campo a distanza di 10 giorni dal blitz di San Damaso contro la Cittadella Vis Modena. A 2 turni dalla conclusione della ‘regular season’ (domenica prossima, trasferta a Castel Maggiore contro il Progresso), i giallorossi – secondi della classe con 71 punti – hanno già in tasca il pass per ladei, da giocare in casa, domenica 11 maggio.

Approfondimenti da altre fonti

Tau vs Ravenna: Sfida Cruciale per la Promozione nella Trentesima Giornata - Big-match oggi, alle 15, al "Comunale" di Altopascio, dove il Tau (che recupera Bongiorni, unico assente Rinaldini), affronta il Ravenna per la trentesima giornata. I romagnoli, anche in serie "B" con la Lucchese negli anni Novanta del precedente secolo (le tifoserie, tra l’altro, sono amiche e si prevede che possano essere presenti anche alcuni supporter rossoneri), con la sconfitta di Forlì hanno quasi abdicato, nel senso che recuperare cinque lunghezze di distacco dalla capolista Forlì, a cinque gare dalla fine, rappresenta un’impresa proibitiva. 🔗sport.quotidiano.net

Allianz Milano-Valsa Group Modena: Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea - Via alle danze della seconda giornata del girone per il quinto posto, con una partita che potrebbe essere già spareggio per chi si contenderà il primato in classifica (e quindi il fattore campo garantito fino all’ultima sfida) con la Rana Verona. Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all’Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell’ultima giornata di regular season combaciata con l’addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d’inizio), i gialloblù ... 🔗sport.quotidiano.net

Consar Ravenna sfida Macerata negli ottavi di Coppa Italia - Eliminata dai playoff, la Consar Ravenna è ora chiamata ad onorare l’impegno di Coppa Italia. I giallorossi scendono in campo stasera, alle 20, al PalaCosta (arbitri Clemente e Marigliano; biglietti a 15 e 10 euro, U12 a un euro; diretta web in chiaro su vbtv.it) per affrontare Macerata, in gara1 degli ottavi di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3. Gara2 è in programma sabato prossimo, alle 17. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ravenna FC-Lentigione: Sfida Cruciale per la Semifinale Playoff - Ravenna FC affronta il Lentigione in una partita decisiva per la semifinale playoff. Assenze importanti per Marchionni. 🔗msn.com

Ravenna-Lentigione: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie C - Ravenna e Lentigione si affrontano per consolidare le posizioni playoff. In palio la semifinale in casa e il sogno Serie C. 🔗msn.com

Tau vs Ravenna: Sfida Cruciale per la Promozione nella Trentesima Giornata - Il Tau affronta il Ravenna al Comunale di Altopascio, con entrambe le squadre in cerca di punti cruciali per promozione e play-off. Big-match oggi, alle 15, al "Comunale" di Altopascio ... 🔗lanazione.it