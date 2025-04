Pantarei Italia Modena chiude la stagione con promozione in Serie A Silver

Serie A Bronze della Pantarei Italia Modena, che prima della sosta pasquale aveva festeggiato, con un turno di anticipo, la promozione in Serie A Silver.In una giornata ininfluente per i verdetti (le prime 5 promosse sono già definite nel girone ’B’) i gialloblù di coach Sgarbi se la vedono con l’Innotech Serra Fasano, pure promossa, per chiudere al meglio l’ottima stagione culminata con il traguardo della promozione ottenuto con margine d’anticipo.Assieme a Modena e ai pugliesi salgono anche Monteprandone, Chieti e Teramo, che si aggiungono alle 4 del girone ’A’ (Vigasio, Malo, Derthona e Palazzolo), dove invece oggi si assegna l’ultimo pass fra San Vito Marano e Torri, mentre le squadre dal 6° posto in poi giocheranno in Serie B. Sport.quotidiano.net - Pantarei Italia Modena chiude la stagione con promozione in Serie A Silver Leggi su Sport.quotidiano.net Lo slittamento di 24 ore imposto dal Coni per i funerali di Papa Francesco ha spostato a oggi (con inizio previsto alle ore 11) al Pala Molza l’ultima gara stagionale inA Bronze della, che prima della sosta pasquale aveva festeggiato, con un turno di anticipo, lain.In una giornata ininfluente per i verdetti (le prime 5 promosse sono già definite nel girone ’B’) i gialloblù di coach Sgarbi se la vedono con l’Innotech Serra Fasano, pure promossa, perre al meglio l’ottimaculminata con il traguardo dellaottenuto con margine d’anticipo.Assieme ae ai pugliesi salgono anche Monteprandone, Chieti e Teramo, che si aggiungono alle 4 del girone ’A’ (Vigasio, Malo, Derthona e Palazzolo), dove invece oggi si assegna l’ultimo pass fra San Vito Marano e Torri, mentre le squadre dal 6° posto in poi giocheranno inB.

