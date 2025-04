Città metropolitane e Liberi Consorzi dei Comuni sindaci e consiglieri alle urne dopo dieci anni

sindaci e consiglieri comunali oggi alle urne fino alle 22 per eleggere 6 presidenti e 68 consiglieri dei Liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani; nonché i 50 componenti dei Consigli metropolitani di Palermo, Catania e Messina. Sono i numeri delle elezioni di.

