Si è insediato a Trivento il nuovo vescovo Camillo Cibotti

Nel pomeriggio di ieri, 26 aprile, a Trivento si è insediato il nuovo vescovo della diocesi, monsignor Camillo Cibotti. Tra i territori interessati dall'azione pastorale della diocesi di Trivento figura anche la provincia di Chieti, insieme a quelle di Campobasso e Isernia.

