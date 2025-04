Inter Barella e Frattesi insieme per forza | avrebbe potuto essere il centrocampo della Roma

Frattesi e Nicolò Barella. La tenuta del centrocampo dell`Inter, che sarà schierato da Simone Inzaghi nella delicatissima sfida contro. Leggi su Calciomercato.com Davidee Nicolò. La tenuta deldell`, che sarà schierato da Simone Inzaghi nella delicatissima sfida contro.

Calciomercato Inter LIVE: nuovo club su Frattesi. Possibile duello in estate con il Milan per Lucca, Barella… - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Voti Fiorentina-Inter, i Top e i Flop: Kean da record, Barella quasi si salva, De Gea guarda i cantieri, Frattesi non ha idee - Tutti i voti ed i giudizi della sfida Fiorentina-Inter, terminata con il punteggio di 3-0 in favore del club viola. I dettagli in merito Fiorentina–Inter è stata la peggiore gara della gestione di Inzaghi e più in generale dei nerazzurri in questo decennio, se è vero che una sconfitta con 3 gol di scarto non […] 🔗calcionews24.com

Petar Sucic, il nuovo tuttocampista dell’Inter che sembra Barella (ma sostituirà Frattesi?) - Un saluto rapido, lo sguardo duro ma non freddo: un sorriso accennato (ma cordiale) con qualche tifoso e quegli occhi che sembrano guardare più lontano. Non c’è da aspettarsi una faccia empatica da Petar Sucic, anche se l’emozione per essere diventato un nuovo giocatore dell’Inter è tanta. Ma lui è così, è sempre stato così. D’altra parte, per chi cresce a ovest della Bosnia, in terre martoriate da conflitti e povertà, di tempo per sorridere purtroppo ce n’è sempre troppo poco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan-Inter 1-1, le pagelle: Abraham da 7, Barella e Frattesi insieme non convincono - Pulisic 6 - A Riyadh aveva sconquassato l’Inter, in posizione centrale incide ... mentre Theo non fa paura. Frattesi 5,5 - Un passo indietro rispetto alla buona prova domenicale, manca ... 🔗tuttomercatoweb.com

Milan-Inter, Musah ko: attacco febbrile. Barella e Frattesi titolari insieme: è solo l'8^ volta - Forfait dell’ultimo minuto per il Milan. Sergio Conceiçao dovrà infatti fare a meno di Yunus Musah. Il centrocampista, fa sapere il. 🔗tuttomercatoweb.com