Spal-Gubbio | Ultima Sfida Casalinga per Evitare la Retrocessione in Serie D

Spal affronterà il Gubbio nell'estremo tentativo di poter scavalcare il Milan Futuro in classifica, per avere un'ulteriore chance in caso di pareggio nella lotteria finale per non retrocedere in Serie D.Mister Baldini, quanto sono importanti i tre punti contro il Gubbio?"Dobbiamo fare di tutto per vincere, per poi vedere cosa farà il Milan. Dobbiamo pensare a noi e cercare di avere il doppio risultato a favore nei playout. Diventa una partita per la quale è fondamentale prendere i tre punti, che è poi quello che abbiamo provato a fare nelle ultime 5-6 partite".Saranno a disposizione tutti i giocatori?"Sono rientrati Bassoli e Karlsson, sono molto contento di averli recuperati Gli altri sono tutti a disposizione, tranne Mignanelli".

