Si torna a sparare nei Quartieri Spagnoli

Ieri in tarda serata, in via Nardones, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, come rilevato dai carabinieri intervenuti sul posto. Non ci sono feriti, né danni a cose. I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli e quelli del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno rinvenuto 1.

