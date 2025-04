Sette aspiranti alla carica di sindaco e 24 liste | Ortona verso il voto del 25 e 26 maggio

Ortona per il 25 e 26 maggio prossimi, sono 24 le liste presentate e Sette i candidati alla carica di sindaco.Tra questi c'è Nicola Napolione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Nicola Primavera, candidato per il Partito Socialista Italiano. Chietitoday.it - Sette aspiranti alla carica di sindaco e 24 liste: Ortona verso il voto del 25 e 26 maggio Leggi su Chietitoday.it In occasione delle elezioni comunali previste aper il 25 e 26prossimi, sono 24 lepresentate ei candidatidi.Tra questi c'è Nicola Napolione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Nicola Primavera, candidato per il Partito Socialista Italiano.

Approfondimenti da altre fonti

Stracivitanova, la carica dei 3mila. Il sindaco Ciarapica: «È l?energia dello sport» - CIVITANOVA Ha vissuto un assaggio di primavera ieri mattina Civitanova non solo per le temperature. A farla da padrone è stato lo sport con una Stracivitanova (la 49^) che in quanto a presenze... 🔗corriereadriatico.it

Inchiesta Capaccio, Franco Alfieri si dimette dalla carica di sindaco - Tempo di lettura: < 1 minuto Ha scelto di dimettersi Franco Alfieri il sindaco di Capaccio Paestum che quattro mesi dopo l’inchiesta che lo ha portato prima in carcere ed attualmente ai domiciliari con l’accusa di aver pilotato gare ed appalti ha scelto di lasciare la poltrona di primo cittadino del Comune di Capaccio, decadendo automaticamente anche dalla carica di presidente della provincia di Salerno. 🔗anteprima24.it

Sei aspiranti sindaco di Udine per il centrodestra alle prossime comunali: ecco chi sono i favoriti - “Votassimo adesso? Non avremmo idea di chi proporre”. “Nessuno di quelli che fanno i consiglieri comunali ad oggi ha le carte in regola per candidarsi a sindaco”. “Una donna? Perché no. In maggioranza spacciano l’idea di dare lo stesso peso ad entrambi i generi, ma le deleghe pesanti le hanno... 🔗udinetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Sette aspiranti alla carica di sindaco e 24 liste: Ortona verso il voto del 25 e 26 maggio; ELEZIONI ORTONA: LA CARICA DEI 7 ASPIRANTI SINDACI, ECCO LE XX LISTE E I XXX CANDIDATI; TARANTO AL VOTO/ Presentate le liste, 7 candidati sindaci e circa 900 aspiranti consiglieri ora al vaglio della commissione elettorale; Spuntano nuovi aspiranti sindaco di Paola: sette i potenziali candidati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Comunali Taranto, depositate le liste, sette candidati sindaco - Sono state depositate all'Ufficio elettorale del Comune di Taranto le liste a supporto di 7 candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative a a Taranto. Una di queste, presenta con qua ... 🔗msn.com

Sette pretendenti alla carica di sindaco di Siracusa, oltre 500 per il Consiglio comunale. Tutti i nomi - Adesso è ufficiale. Sono 7 i candidati a sindaco di Siracusa: Fabio Granata, 59 anni ex vice Presidente della commissione antimafia; Francesco Italia, 46 anni vice sindaco dell’amministrazione uscente ... 🔗siracusaoggi.it

Giugliano: tre aspiranti sindaco, 14 liste. M5S assente: campo largo ko - Tre candidati sindaco, quattordici liste: prende il via la campagna elettorale a Giugliano. Nonostante le incertezze che pendono sulla competizione, data la presenza della commissione ... 🔗ilmattino.it