Barcellona ma che capelli ha Lamine Yamal? Ecco il nuovo look | VIDEO

Lamine Yamal, giovanissimo fuoriclasse del Barcellona, fa discutere non soltanto per il suo talento in campo. Ma anche per i suoi capelliIl baby talento del Barcellona è stato ripreso dalle telecamere mentre si è allenato con un cappello di lana nonostante le alte temperature registrate in Spagna. Il motivo? Lamine Yamal ha deciso di sfidare il Real Madrid in finale di Copa del Rey con un nuovo look, che però ha sfoggiato soltanto una volta entrato in campo. Ecco il VIDEO Pianetamilan.it - Barcellona, ma che capelli ha Lamine Yamal? Ecco il nuovo look | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it , giovanissimo fuoriclasse del, fa discutere non soltanto per il suo talento in campo. Ma anche per i suoiIl baby talento delè stato ripreso dalle telecamere mentre si è allenato con un cappello di lana nonostante le alte temperature registrate in Spagna. Il motivo?ha deciso di sfidare il Real Madrid in finale di Copa del Rey con un, che però ha sfoggiato soltanto una volta entrato in campo.il

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Real Madrid, look a sorpresa per Lamine Yamal: i capelli diventano d'oro - Tra le curiosità che hanno accompagnato l`avvicinamento alla finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid c`era anche qualcosa legato... 🔗calciomercato.com

Il futuro di Yamal al Barcellona è a rischio, Luis Enrique ha parlato a Lamine e al suo papà del progetto Psg - Lamine Yamal e il padre avrebbero parlato con Luis Enrique di un possibile trasferimento al Psg Lamine Yamal è diventato uno dei milgiori giocatori al mondo all’età di soli 17 anni. Proprio per questo motivo il Barcellona sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni con un lungo rinnovo contrattuale che allo stato attuale delle cose non è assolutamente scontato (come già riportato qui). I catalani e l’agente Jorge Mendes sembravano aver raggiunto un accordo ma le sue prestazioni stellari (sia in Champions sia in Liga) hanno fatto sì che le quotazioni del classe 2007 si alzassero ... 🔗ilnapolista.it

Giornalista di Quarta Repubblica: “Prodi mi ha tirato una ciocca di capelli” - Lavinia Orefici ha posto una domanda in modo garbato a Prodi e ha ricevuto come risposta parole stizzite, irrispettose e una tirata di capelli 🔗imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Real Madrid, look a sorpresa per Lamine Yamal: i capelli diventano d'oro; Lamine Yamal, si invertono i ruoli: taglia i capelli al suo parrucchiere; La finale di Lamine Yamal, il ragazzo che ha fatto invecchiare il calcio; Messi con Yamal bebè: le foto per l'Unicef fanno il giro del mondo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Real Madrid, look a sorpresa per Lamine Yamal: i capelli diventano d'oro - Tra le curiosità che hanno accompagnato l`avvicinamento alla finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid c`era anche qualcosa ... 🔗msn.com

Barcellona, Flick: “Lamine Yamal è un talento straordinario” - Visualizzazioni: 0 Lamine Yamal pronto a stupire: il tecnico del Barcellona Hansi Flick elogia il giovane talento del calcio con parole entusiaste. Lamine Yamal: un talento straordinario Il mondo del ... 🔗calciostyle.it

Lamine Yamal in Kings League: presentata la Capital CF - Lamine Yamal arriva in Kings League. Il talento del Barcellona ha infatti annunciato nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo, la sua nuova squadra, La Capital CF, con cui parteciperà alla Kings ... 🔗sport.sky.it