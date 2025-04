Sei foggiani alla 45^ edizione della TCS London Marathon

della maratona di New York del 2023, ci riprovano alla maratona di Londra: tra i 6 foggiani che correranno la maratona di Londra, ben 4 hanno già asfaltato le strade di New York. Dei 6 atleti, cinque correranno in rappresentanza della ASD Foggia Running con l'esordio sulla distanza.

Sei foggiani alla 45^ edizione della TCS London Marathon - Gaetano Carbone, Antonio Aprile, Vincenzo Ivano Marchesiello, Pasquale Gambacorta, Massimo Ianni e l’outsider Gaetano Lo Muzio, cercheranno di correre i 42 km e 195 metri per conquistare l'ambìta meda ... 🔗foggiatoday.it