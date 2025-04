Come Isaac Asimov rese i robot amici dell’uomo

Isaac Asimov l’essenza dell’opera di uno degli autori più rivoluzionari della letteratura sci-fi del ‘900. Nella sua smisurata produzione, Asimov ha unito una divulgazione scientifica alla vena narrativa, creando saghe, Come il Ciclo della Fondazione, ma dando soprattutto dando nuova vita alla figura dei robot.Nella letteratura di genere, sino al Ciclo dei robot di Asimov, questi esseri artificiali erano visti Come il nemico per eccellenza, il perfetto antagonista per ogni eroe del futuro. Una regola non scritta che è stata scardinata proprio da Asimov, prima in alcuni dei suoi racconti, e poi nel lungo Ciclo dei robot, base della sua più ampia cronologia galattica. Screenworld.it - Come Isaac Asimov rese i robot amici dell’uomo Leggi su Screenworld.it Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l’ignoranza che possiamo risolverliSi potrebbe racchiudere dietra questa citazione dil’essenza dell’opera di uno degli autori più rivoluzionari della letteratura sci-fi del ‘900. Nella sua smisurata produzione,ha unito una divulgazione scientifica alla vena narrativa, creando saghe,il Ciclo della Fondazione, ma dando soprattutto dando nuova vita alla figura dei.Nella letteratura di genere, sino al Ciclo deidi, questi esseri artificiali erano vistiil nemico per eccellenza, il perfetto antagonista per ogni eroe del futuro. Una regola non scritta che è stata scardinata proprio da, prima in alcuni dei suoi racconti, e poi nel lungo Ciclo dei, base della sua più ampia cronologia galattica.

