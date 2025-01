Juventusnews24.com - Rui Costa in zona mista: «Grande partita, è una vittoria molto importante. Juve in crisi? Rispondo così»

di Andrea BargioneRuiin: le parole del presidente del Benfica dopo il match dell’Allianz Stadium contro lantus(inviato allo Stadium) – Ruiha parlato nel post-diBenfica, sfida di Champions League, in– «Abbiamo fatto una buona qualificazione, con partite importanti come questa con la. Peccato perché non entriamo tra le prime 8 per i punti che abbiamo perso in casa, con Feyenoord, Barcellona e Bologna. Abbiamo vinto in trasferta, ma alla fine sono felice per quello che abbiamo fatto. Abbiamo vinto meritatamente oggi, adesso aspettiamo il sorteggio dei playoff. L’obiettivo è raggiunto».E MILAN – «Io continuo a seguire il campionato italiano, ho trascorso 12 anni lì. Seguo ovviamente più Milan e Fiorentina.