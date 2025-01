Dailymilan.it - MOVIOLA Dinamo Zagabria-Milan, CorSport: Letexier fischia tutto e sulla gomitata di Rafael Leao…

Ecco ladiper ilperde la gara di mano e la sbracciata di Rafael Leao non è dare!Una partita spezzettata, con tanti falli, tante ammonizioni e un cartellino rosso. Solitamente quando la partita si conclude con queste statistiche, la colpa non è solamente dei giocatori in campo, ma bensì anche del direttore di gara che non è riuscito a tenerla sotto controllo. Questo è proprio il caso della sfida di Champions League andata in scena atra ile la.L’arbitro in questione è il francese, considerato uno dei migliori nel panorama internazionale, anche se in Croazia la sua gestione è stata discutibile. Come ricostruisce ladel Corriere dello Sport, il rosso a Musah (per doppio giallo) è ineccepibile.