Germania intesa storica Cdu-Afd sui migranti E Orbán festeggia | Benvenuta nel club

Leggi su Open.online

È stato un voto «storico», sicuramente simbolico, quello di ieri al Bundestag dove la mozione per inasprire le misure contro l’immigrazione presentata dalla Cdu di Friedrich Merz, papabile futuro cancelliere tedesco, è passata anche grazie ai voti dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (Afd). «Il muro di protezione che andava avanti da 80 anni contro l’influenza dell’ultradestra» è stato infranto «per un meschino calcolo politico: un segnale pericoloso», tuonano socialisti e democratici al Parlamento europeo. Anche la ex cancelliera Angela Merkel ha definito la decisione del capo della Cdu «sbagliata», affermando di aver sostenuto invece le assicurazioni fatte da Merz nel novembre scorso, quando disse di voler cercare «maggioranze solo con i partiti nel centro». Il voto di Afd con CduSebbene il leader dei cristiano-democratici abbia precisato di voler «costruire una maggioranza solo con le forze democratiche», il monito “mai con Afd” sembra essere andato in frantumi.