Città Metropolitana di Napoli | Ok al Bilancio da Consiglio

di: una manovra da 690 milioni con fondi per scuole, strade, trasporti, ambiente e sviluppo del territoriodi– Nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, ilMetropolitano ha adottato ildi previsione 2025 e altri importanti atti di programmazione e pianificazione, tra cui la Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Il Sindaco Manfredi: “Ente in salute, manovra importante per lo sviluppo del territorio”. Tra gli stanziamenti, 196 milioni di euro alle scuole, 103 per trasporti e strade, 34,8 per l’ambiente e 7,4 per attività culturali, 10 per lo sport e altrettanti per il turismo.