Cremona - "Chiudete queste società": partecipate, è dito puntato

Cremona - Un’istanza di fallimento contro Stradivaria, Autostrade Centropadane e Brebemi è stata presentata da Mariagrazia Bonfante (sindaca di Vescovato) e Ferruccio Rizzi, sottoscritta anche da rappresentanti del Movimento 5 Stelle e da un gruppo di cittadini. La richiesta, inviata al tribunale di Cremona, alla Corte dei Conti e all’Anac, denuncia gravi perdite finanziarie e una gestione non trasparente delle, con gravi ripercussioni sui bilanci pubblici e sul territorio. La deputata del Movimento 5 Stelle, Valentina Barzotti, ha chiesto attraverso un’interrogazione al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, aggiornamenti in merito alla promozione dell’istanza di fallimento. “Le motivazioni alla base della richiesta – ha sottolineato la parlamentare pentastellata – sono chiare e allarmanti perché Stradivaria ha accumulato perdite superiori a 4 milioni di euro entro il 2023, mentre Brebemi ha registrato un passivo di 560 milioni di euro in 12 anni.