Avengers | Doomsday confermato con il ritorno di un attore come Doctor Strange

L’britannico, che interpreta il Maestro delle Arti Mistiche Stephen, aveva dichiarato in un’intervista a Variety che il suo personaggio non sarebbe apparso in, previsto per il 2026. Secondo lui, la sua assenza era dovuta al fatto che la trama non si allineava con il percorso del personaggio in questa fase della saga. Tuttavia, aveva anchecheavrebbe avuto un ruolo cruciale in: Secret Wars, in uscita nel 2027: “Sarà centrale per il futuro della storia,” aveva detto.Ma a sorpresa, Cumberbatch ha recentemente ritrattato quelle parole in un’intervista con Business Insider, affermando: “Mi sono sbagliato. Sarò nel prossimo film.” Tuttavia, ha aggiunto scherzosamente: “Non credete mai a nulla di quello che dico.”Ildie il nuovo volto diDoomLa conferma deldi Cumberbatch arriva in un momento di grandi cambiamenti per l’MCU.