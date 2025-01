Sport.quotidiano.net - Calciomercato Lazio, testa a testa con il Torino per Casadei. Il Como punta su Pellegrini

Roma 29 gennaio 2025 - Sono giorni concitati diquesti, gli ultimi della sessione invernale, quelli dove la frenesia prende il sopravvento e dove alle volte si celano dei veri e propri colpi da maestro che possono svoltare in positivo (o negativo) una stagione. In casaquesta frenesia è relativa: ci sono ancora esuberi potenzialmente da cedere, ma non sono una priorità. Toma Basic è molto vicino al ritorno in patria, dove probabilmente andrà ad allungare le rotazioni di Gennaro Gattuso all'Hajduk Spalato. Per il croato si parla di un prestito, con i biancocelesti a pagare parte dell'ingaggio, mentre restano alla finestra le ipotesi spagnole per lui, direzione Getafe o Real Valladolid. Non solo il croato sulla lista dei partenti, in casa biancoceleste si sta valutando anche la posizione di Elseid Hysaj.