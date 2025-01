Gamberorosso.it - Finalmente a Roma una vera trattoria giapponese. Breve viaggio dentro Kou Kou

Era ora., a, significava quasi solamente sushi. Qualche tentativo di scimmiottare la "tendenza Izakaya" c'è, ma una era e propria(o ristorantino) di cucina familiare ben fatta non c'era ancora. Non c'era prima che aprisse Kou Kou, nel quartiere Prati a due passi dal Tevere. Qui Paola Mazzeo - pasticcera - e lo chef Wataru Izumo hanno dato vita a questa insegna di cucina washoku, ovvero la cucina tradizionale del Giappone dove c'è sì anche del buon pesce crudo (tonno in primis), ma che è basata su ingredienti pop come riso, uova, verdure, zuppe, miso e dashi. Accompagnata da una bella pasticceria di stile francese che anch'essa è particolarmente pop a Tokyo. Insomma, se volete un piccolo e gustoso antipasto prima del "della vita" o se - dopo averlo fatto - volete rinfrescare la memoria di esperienze vissute in Estremo Oriente, questo è il posto giusto.