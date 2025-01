Panorama.it - Truffe: attenti a quelle badanti

E' un fenomeno che si sta diffondendo in modo allarmante. La metodologia è sempre la stessa. Approfittano dello stato di necessità dell’anziano, della sua solitudine, spesso della salute malferma, ne conquistano la fiducia e poi lo spogliano dei beni. I casi che arrivano in tribunale, e poi sulle cronache cittadine, sono solo la punta dell’iceberg. Talvolta gli eredi, se non si tratta di grandi cifre, non impugnano nemmeno il testamento, consapevoli che l’iter giudiziario risulta complicato, lungo e costoso e talvolta è difficile dimostrare l’incapacità di intendere e volere del parente. «Provare che un testamento è falso o che è stato redatto in conseguenza di coercizione, di dolo, di captazione o di violenza è complicato e ancora più arduo è dimostrare che il testatore, al momento della redazione, si trovava in stato di incapacità» afferma a Panorama l’avvocato Giovanni Gallizia di Vergano che con la collega Michaela Pradella, entrambi del Foro di Milano, ha assistito la legittima erede dell’ingente patrimonio di un’anziana signora che da tempo aveva deciso di destinare i propri beni, anche a fini benefici, con un testamento depositato presso un notaio e che all’improvviso e inspiegabilmente ha modificato le sue volontà, disponendo a favore del figlio della propria badante.