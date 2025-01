Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Sala Bolognese: finisce fuori strada con l’auto e si schianta contro un palo

(Bologna), 26 gennaio 2025 – Bruttole nella mattinata di oggi, domenica 26 gennaio, a. Pochi minuti prima della mezza un’auto è finita, all’altezza del civico 28, mentre procedeva in via Carline, andando arsiun. Il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale: inizialmente era cosciente, poi c’è stato un peggioramento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di San Giovanni in Persiceto per liberare il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere del, e i carabinieri per i rilievi del caso.