L'aereo più pazzo del mondo: riscopriamo in 4K UHD il volo più demenziale della storia del cinema

L'uscita in 4K UHD targata Plaion permette di riscoprire il celebre cult comico del 1980 e di vederlo come mai si era visto prima grazie a un video eccellente. È stato votato dall'American Film Institute come uno dei 10 film più divertenti mai realizzati e non si può mettere in dubbio che L'piùdelsia diventato un vero cult delcomico. Adesso, a 45 anni dalla sua uscita, la commedia americana del 1980 che prende di mira con la satira tante pellicole di successo di quel decennio, a partire da Airport, è arrivata nello splendore del 4K UHD grazie al prodotto a due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray) distribuito da Plaion Pictures, per ridere con ancora più gusto. Tra l'altro l'uscita Plaion è una .