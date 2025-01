Anteprima24.it - Casertana, 1-1 col Messina: i playout non si allontanano

Tempo di lettura: 2 minutiLanon riesce a sfatare il tabù Pinto, pareggiando 1-1 contro ilnonostante una buona reazione. Dopo il gol di De Sena per gli ospiti, Egharevba pareggia per i rossoblù. Krapikas, portiere siciliano, è protagonista con numerosi interventi decisivi.Pavanel apporta diverse modifiche, cambiando gli esterni difensivi e schierando Egharevba dal primo minuto. Nel, Banchieri punta su Luciani e De Sena. Laha diverse occasioni, ma Proia e Egharevba sprecano al 6?. Al 11?, Vano manda fuori di poco, mentre tre minuti dopo viene ammonito. Al 21?, Carretta tenta la via del gol, ma Krapikas risponde bene. Al 26?, De Sena porta in vantaggio ilcon un tap-in dopo una grande azione di Lia. I falchetti sono poi salvati dal palo colpito da De Sena poco prima della mezz’ora.