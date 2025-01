Inter-news.it - Bisseck apre a più soluzioni (anche sul mercato): jolly Inter – TS

Yannè pronto a fare il suo rientro con l’dopo un piccolo infortunio accorso durante la finale di Supercoppa italiana. Tuttosport analizza la crescita del difensore e la sua importanza tattica.CRESCITA – Yannè arrivato alla corte nerazzurra nell’estate del 2023. In un primo momento era stato pensato come sostituto di Alessandro Bastoni come centrale di sinistra. Poi si è cominciato a ritagliare diversi spezzoni di partita andando ad operare sul lato opposto. Ed è proprio come centrale difensivo destro, chesta facendo vedere importanti miglioramenti. L’anno scorso 21 presenze in totale di cui 12 da titolare. Quest’anno è già a quota 21 gare disputate di cui 16 dal 1?. Il centrale tedesco ha sfruttato al meglio la lunga assenza dai campi, per infortunio, di Benjamin Pavard.