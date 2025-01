Oasport.it - Basket, Brescia e Trapani vincono e rimangono in vetta. Napoli sorride e lascia l’ultimo posto

Un sabato bello intenso di pallacanestro per la diciassettesima giornata della massima serie. Quattro partite con diversi obiettivi, ma con l’occhio focalizzato soprattutto su due partite che riguardavano ladella classifica. E siachenon hanno fallito. I lombardi hanno lanciato il guanto di sfida nel pomeriggio con la netta vittoria per 77-118 contro Varese. Match dominato con il 59% al tiro e 13/22 da tre punti e una partita strepitosa di Miro Bilan con 27 punti, 16 rimbalzi e 5 assist, coadiuvato dai 16 di Rivers e i 13 di Della Valle per una sfida letteralmente dominata.E i siciliani rispondono con un’altra larga vittoria, cancellando subito le speranze di Pistoia dominando sin dalla palla a due e rifilando ai toscani un imbarazzante 104-60. Cinque gli uomini in doppia cifra per i siciliani, con Amar Alibegovic il migliore con 17 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist mentre per i toscani, che tirano con un pessimo 35,4% dal campo, non c’è nulla da salvare.