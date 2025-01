Ilgiorno.it - Tassisti e ncc, a Milano la tensione è altissima. Pugni e spintoni al semaforo per una precedenza

– Quindici minuti dopo la mezzanotte di ieri. Due Tesla stanno percorrendo corso di Porta Nuova: sulla destra c’è una Model 3 nera guidata da un autista ncc, con una turista straniera a bordo; sulla sinistra c’è una Model Y bianca guidata dal tassista quarantaduenne Marco, con due ragazze italiane sui sedili posteriori. A un certo punto, la prima auto è costretta a scartare verso sinistra per un restringimento della corsia, ma deve comunque far passare prima il taxi. “Ha pensato che gli avessi tagliato la strada, ma non è stato così”, racconta al Giorno il quarantaduenne, dal 2003 al volante di un’auto bianca. È il prologo dell’ennesimo litigio tra esponenti delle due categorie, da inserire in un clima infuocato che si trascina da mesi e che ora è finito nuovamente sui tavoli istituzionali: lunedì mattina i rappresentanti di taxi e ncc verranno ricevuti dal prefetto Claudio Sgaraglia per affrontare la questione e condividere possibili soluzioni.