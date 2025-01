Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa nel Reggiano: coppia anziana all’ospedale

Reggio Emilia, 24 gennaio 2025 – Paura all’alba di oggi a Pieve Modolena per unavvenuto in un’abitazione. Unadi anziani è finita, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita e presto verranno dimessi. Le fiamme sono divampate poco prima delle 6 in via Giuseppe Cesare Abba, al civico 5, nell’appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare. Un uomo e una donna di 85 e 89 anni sono state portate in salvo fuoridalla figlia e dal genero che abitano al piano di sotto, svegliati dai rumori e dall’odore di bruciato. Subito è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. I due anziani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti a causa delle esalazioni di monossido respirate. Ma stanno bene.