Diritto e Memoria: in Università incontro sull'ordinamento criminale della deportazione

Bergamo. In occasione dell’80° anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l’degli studi di Bergamo organizza, lunedì 27 gennaio dalle 16.30 alle 18 alla Sala Galeotti nella sede di via dei Caniana, 2, l’evento dal titolo “. L’ordinamento”, per favorire un momento di riflessione sulle distorsioni delche hanno condotto alle politiche di sterminio attuate durante l’Olocausto.L’, che rientra nel calendario coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo per il Giorno2025, prevede la relazione di Roberto Calvo, professore ordinario diprivato all’Valle d’Aosta e autore del volume “L’ordinamento” (Laterza).La lectio dell’ospite sarà preceduta dagli interventi di saluto di Marzia Marchesi, assessorato servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, politiche giovanili, tempi e orari, pari opportunità, educazione alla legalità, intercultura, pace del Comune di Bergamo, e di Elisabetta Bani, prorettrice con Delega alla Valorizzazione delle conoscenze e ai rapporti con il territorio dell’degli studi di Bergamo; e dall’introduzione (e moderazione) di Corrado Del Bò, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’degli studi di Bergamo.