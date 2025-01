Fanpage.it - Annulla l’ordine della Ferrari SF90 Stradale e il concessionario fa causa: persa per colpa di un’emoji

Leggi su Fanpage.it

Untedesco aveva fattoad un cliente nel momento in cui, in seguito a ritardi nella consegna, si è vistore l'ordine di unapersonalizzata da oltre mezzo milione di euro: la sentenza del Tribunale si è rivelata una beffa per il rivenditore che perdi un'emoji su WhatsApp ha perso il contenzioso dovendo restituire l'acconto versato e vedendosi negato il risarcimento danni per le personalizzazioni richieste dall'acquirente.