Liberoquotidiano.it - "Forse la Juve perde". Scherza e lui la picchia: Torino choc, chi è finito a processo per le botte alla moglie

Un incubo quotidiano, quello di una donna diche oggi ha 55 anni: da 20 venivata dal marito carabiniere per i più futili motivi. Un esempio? L'uomo era arrivato a prenderla a pugni perché durante la partitantus-Napoli lei aveva fatto una battuta sul fatto che lapotessere. Vessazioni, umiliazioni, minacce senza soluzione di continuità. Il 57enne è stato processato per maltrattamenti: l'uomo, agente del nucleo radiomobile, dopo la denuncia presentata a metà gennaio 2024 dè stato allontanato da casa, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dconsorte. Lei ha deciso di deporre, come raccontano i quotidiani La Repubblica e il Corriere di, davanti all'uomo. Una prima denuncia, presentatanel 2013, era poi stata ritirata. "Se te ne vai da questa casa, te ne vai sdraiata", era una delle frasi, agghiaccianti, dette secondo la donna dal marito.