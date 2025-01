Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, Activision rivela tutte le novità della Stagione 2

La2 diofOps 6 arriva la prossima settimana, il 28 gennaio, sconvolgendo il nuovo ordine di Avalon. Preparatevi a una quantità massiccia di nuovi contenuti, tra cui cinque mappe Multiplayer, più di sei nuove armi, una nuova mappa Zombi, modalità a tempo limitato a tema San Valentino e altro ancora.Dopo il trailer pubblicato nelle scorse ore, scopriamo qui di seguitoleche verranno introdotte con la seconda season.MultiplayerCinque Nuove Mappe: Schieratevi su tre nuove mappe al lancio: godetevi l’opulenza dell’attico di un boss del crimine di Avalon in Bounty; trasformate il furto di veicoli di lusso in guadagni sul mercato nero in Dealership; e lottate per la vostra vita su uno yacht rubato nella mappa Lifeline Strike. Più avanti nella, salite su un treno ad alta velocità per vendicarvi nella nuova mappa Bullet Strike e prendete il volo con il ritorno di Grind diOps II.