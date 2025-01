Inter-news.it - Zielinski: «Sparta Praga fermo da un po’! Inter lotterà ovunque»

venuto dallo Stadion Letná dove tra poco, alle ore 21, andrà in scena, partita valevole per la settima giornata della fase campionato della nuova Champions League. Ecco quanto dichiarato nel pre-match di Sky SportVALORE – Piotrha parlato così prima del fischio d’inizio di: «Tutti sappiamo che questa è una partita fondamentale, giochiamo con una squadra che è stata ferma in campionato. Sarà la loro prima partita dopo tanto tempo, vorranno dimostrare il loro valore. Non sarà semplice ma noi vogliamo dimostrare il nostro. L’è costruita per competere in tutte le competizioni, abbiamo una rosa ampia con qualche infortunio ma abbiamo giocatori che vogliono dimostrare il loro valore e non ci saranno problemi. Lotteremo fino alla fine».