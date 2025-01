Amica.it - Unghie P/E 2025: questi sono i sei colori di tendenza

Il ventaglio deidi smalto didella P/Eè molto ampio e variegato. Secondo le sfilate, infatti, si passa dai grandi classici come il rosso, ai nude lattiginosi fino all’argento.Da Helen Anthony e Ahluwalia, lesi tingono di una calda tonalità marrone denominata Mocha Mousse, il colore dell’anno secondo Pantone. Perfetto per completare le mise primaverili, lo smalto lattiginoso si presta a valorizzare qualsiasi manicure.Come quelle di Patbo e Pamella Roland. Le manicure di Dolce&Gabbana e Chloéla scelta ideale per chi desidera sottolineare il proprio stile femminile e classico. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti ismalto disecondo le sfilate della P/E. GUARDA LE FOTOSmalto viola: le più belle nail art portafortuna Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAP/Ei seidiAmica.