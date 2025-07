Virtus tutto ok per Smailagic Il club adesso fa rotta su Procida

La Virtus Bologna si prepara a voltare pagina con l’arrivo di Smailagic, un talento già pronto a fare la differenza in squadra. Dopo aver completato le visite mediche, il serbo si unisce ufficialmente al club, mentre i fari sono puntati sulla prossima tappa: Procida. La campagna di rafforzamento continua, e ora il focus si sposta sull’isola per consolidare il nuovo progetto. La prossima sfida? Scoprire come questa mossa influenzerà il cammino dei bianconeri.

Alen Smailagic è un giocatore della Virtus. Certo, manca l’annuncio ufficiale, come è accaduto negli ultimi giorni per Luca Vildoza e Derrick Alston Junior, ma il serbo è già d’accordo su tutto. Ieri mattina, per di più, l’atleta che ha conosciuto anche la Nba militando nelle fila dei Golden State Warriors, era all’Isokinetic, per completare le visite mediche. Il giocatore è già rientrato a Belgrado, anche perché la settimana prossima dovrà rispondere alla chiamata della nazionale. Tutto ok, ma quel che più ha convinto la società, al di là del responso medico, è il suo percorso. Non solo, o meglio, non tanto quello Nba, ma quello europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, tutto ok per Smailagic. Il club adesso fa rotta su Procida

In questa notizia si parla di: tutto - virtus - smailagic - club

Virtus Padova: tutto pronto per festeggiare gli 80 anni di storia - La Virtus Padova si prepara a celebrare ottant'anni di storia, un traguardo significativo per la storica società sportiva.

La Gazzetta dello Sport titola: «Rivoluzione Virtus». «Da Smailagic a Vildoza e Niang: così Bologna rilancia la sfida». Vai su Facebook

BOOOOM! ALEN SMAILAGIC IN TRATTATIVA AVANZATA CON LA VIRTUS BOLOGNA. ? @Dave_Trebbi e @Urbodo Vai su X

Colpo Virtus: preso il centro Smailagic, ex Golden State; La Virtus Bologna vicina al colpo Alen Smailagic; Virtus, l’asso in serbo. Smailagic è già in città. Firmerà per due stagioni. Ha giocato nella Nba.

Virtus, tutto ok per Smailagic. Il club adesso fa rotta su Procida - Procida è un ragazzo con la testa sulle spalle, non è indifferente al richiamo economico, ma il salto che vuole fare è oltreoceano. Segnala sport.quotidiano.net

Virtus, l’asso in serbo. Smailagic è già in città. Firmerà per due stagioni. Ha giocato nella Nba - Una stagione a Kaunas, con la maglia dello Zalgiris e, prima ancora, tre stagioni a Belgrado, dove è ... Si legge su ilrestodelcarlino.it