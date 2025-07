Milano accoltellato sul tram per una rapina | grave un uomo di 32 anni

Milano ancora una volta sotto choc per un episodio di violenza che scuote la città. Nella notte, due fratelli sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di giovani alla fermata del tram in viale Fulvio Testi, con uno di loro ferito gravemente. La città si interroga su come prevenire simili atti e garantire la sicurezza di tutti. Resta aggiornato per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Milano, 9 luglio 2025 – Due fratelli sono stati aggrediti poco dopo la mezzanotte da un gruppo di tre giovani, presumibilmente nordafricani, alla fermata dal tram in viale Fulvio Testi a Milano. I tre hanno cercato di strappare loro un borsello e uno dei due aggrediti ha ricevuto una coltellata alla schiena. L'uomo, 32 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura.

In questa notizia si parla di: milano - tram - uomo - anni

