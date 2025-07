Campioni e sfide di padel Costacurta accende Ancona

L’entusiasmante debutto dell'"Ancona City Padel Comes Cup" ha acceso gli animi degli appassionati, unendo sport e passione nel cuore di Ancona. La prima serata, che ha visto la presenza di leggende del calcio come Alessandro "Billy" Costacurta, ha dato il via a una settimana all'insegna di sfide avvincenti, talento e ricordi indimenticabili. E questo è solo l’inizio di un evento che promette scintille...

Partenza col botto lunedì sera in Piazza Pertini ad Ancona per la prima edizione dell’"Ancona City Padel Comes Cup", che durerà fino a domenica prossima. Alla prima serata del torneo, che oltre a portare il padel nel centro di Ancona fa arrivare in città indimenticati protagonisti del grande calcio e alcuni tra i giocatori simbolo della storia dell’Ancona, niente meno che Alessandro "Billy" Costacurta, per anni difensore centrale del Milan e della Nazionale Italiana. Ad invitarlo, Roberto Lorenzini, organizzatore dell’evento e uno degli eroi della prima storica promozione in serie A del 1992 ma in precedenza compagno dello stesso ex difensore rossonero nelle giovanili del Milan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campioni e sfide di padel. Costacurta accende Ancona

